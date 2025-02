Palladino: “Assenza di Kean? Ci ha permesso di sperimentare diverse soluzioni”

A parlare ai microfoni di DAZN, prima dell’inizio del match tra Fiorentina e Como, è stato Palladino. Queste le sue parole: “Assenza di Kean? In settimana abbiamo provato tante soluzioni, ho visto calciatori in posizioni diverse. La sua assenza ci ha messo in condizione di provare tante alternative. Ho visto tutti in buone condizioni e abbiamo diversi calciatori duttili. Mi aspetto una prova di maturità e consapevolezza. Il Como palleggia bene. Da Zaniolo e Fagioli mi aspettano che facciano vedere quello che io ho vito in settimana, ovvero concentrazione, qualità nel gioco e in fase di possesso. Oggi non sono solo importanti i primi 11, ma anche quelli che entrano nel secondo tempo”.

FOTO: Instagram Palladino