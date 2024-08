Palladino: “Amrabat è un grande uomo, sarei felice di allenarlo tutto l’anno”

Intervenuto ai microfoni dei media presenti, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato di Sofyan Amrabat: “Con lui è nato un grande rapporto perché non lo conoscevo come uomo. Ho conosciuto un grande uomo e mi ha dato disponibilità nonostante le voci di mercato perciò l’ho buttato in campo ed ha fatto una buona prova. Vedremo quello che succederà ma io sono contento di averlo e sarei felice di allenarlo tutto l’anno”.

