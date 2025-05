Palladino: “Altra batosta, ma dobbiamo dare tutto per l’Europa. Anche le altre possono fare passi falsi”

12/05/2025 | 21:23:48

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato in confeferenza stampa dopo il ko contro il Venezia.

Queste le sue parole: “Non ci sono giustificazioni, non ci sono alibi e non ne cerco mai, sono assenze importanti, ma al di là delle assenze oggi abbiamo cercato di recuperare più energie mentali possibili, l’uscita dalla Conference è stata una batosta, ho cercato di caricare i ragazzi e secondo me siamo anche arrivati bene. Hanno dato tutto, i cambi hanno dato vivacità, la partita è stata anche figlia di episodi, il primo gol è tocco di mano, era da annullare, lo hanno visto tutti, era da annullare e non trovo alibi anche in questo caso, ma sono errori che pesano. Dopo l’1-0 abbiamo reagito, abbiamo preso palo e sulla ripartenza il gol, ci gira anche male, dobbiamo accettarlo, c’è tanto dispiacere e delusione, ma non possiamo mollare. Ci dobbiamo credere”.

Ora serve forza per reagire? “I ragazzi lo hanno sempre dimostrato. E’ stato un campionato difficile, questo è un altro momento difficile, anche questa è una mazzata, ho visto i ragazzi giù di morale. Ma dobbiamo accettarlo”.

Le tante sconfitte come si spiegano? “Indubbiamente i punti pesano, ma ora non contano più le posizioni in classifica, contano le motivazioni, le energie. Oggi hanno approfittato delle transizioni con giocatori veloci. Non dobbiamo pensare alla Champions, ma a dare il massimo. Come lo abbiamo fatto noi, anche gli altri possono fare passi falsi, per questo voglio che la squadra dia tutto”.

Foto: Instagram Palladino