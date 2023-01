Palladino: “All’intervallo ho chiesto scusa ai ragazzi”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi contro la Fiorentina, svelando un retroscena di ciò che è successo nello spogliatoio all’intervallo: “Ho messo io in difficoltà la squadra leggendo male alcune situazioni, ho chiesto scusa ai ragazzi. Siamo stati fortunati, all’intervallo potevamo essere sotto di due. Nella ripresa ho aggiustato un po’ la squadra, con due trequartisti tra le linee e una sistemata alla catena di sinistra. Con più ampiezza abbiamo messo in difficoltà la Fiorentina, è stata una partita da un tempo a testa”.

Foto: Instagram Palladino