Palladino: “Adli unico infortunato. Sostituto di Kean? Ho 4 soluzioni”

Le parole del tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino in vista della sfida di domenica contro il Como.

“Come infortunati abbiamo solo Adli, che è in ripresa da una distorsione alla caviglia. Ci vorrà un po’ di tempo, perché in allenamento ha avuto una bella distorsione. Pablo Mari è recuperato, ieri e oggi si è allenato con la squadra. Oggi e domani verrà con noi in panchina nella rifinitura. Per il resto stanno tutti bene. Gudmundsson sta ritrovando la condizione migliore dopo la tonsillite. È un giocatore molto importante, che ci ha dato un grande aiuto quando l’abbiamo auto a disposizione. Ci cambia le partite, lo dobbiamo recuperare. Il sostituto di Kean? Sia Zaniolo, sia Beltran sia Gudmundsson, come falso 9, sia Caprini sono possibilità. Sono sicuro che chiunque giocherà in quella posizione sarà un giocatore pronto perché ci abbiamo lavorato in settimana”.

Sulle gare prima della sosta: “Ne avremo cinque di campionato e due di Conference, e dovremo farle tutte al massimo. È uno step importante per noi, non dico decisivo, ma importante. Dopo queste sette partite potremo iniziare a darci un obiettivo finale. La squadra sta lavorando bene, stiamo bene fisicamente e stiamo bene tutti insieme qui al Viola Park”.

Foto: Instagram Palladino