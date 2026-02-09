Palladino: “Abbiamo voluto Raspadori a tutti i costi, brava la società a portarlo a Bergamo”

09/02/2026 | 21:56:20

Palladino ha parlato a Dazn commentando l’arrivo di Raspadori all’Atalanta: “Jack è un giocatore che volevamo a tutti i costi. La società è stata bravissima a cercarlo, volerlo e a fargli capire che era un progetto giusto per lui. Per noi è un giocatore importante perché è giovane, italiano ed è un vincente. Ha portato una giusta mentalità e si è integrato subito bene nel gruppo. Deve giocare il più possibile perché deve trovare la forma migliore. Gli manca ancora un po’ di brillantezza. Sono molto felice di Jack e di quello che sta facendo“.

foto x atalanta