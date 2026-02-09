Palladino: “Abbiamo rosicchiato tanti punti. De Ketelaere ha sentito qualcosa al ginocchio”

09/02/2026 | 21:21:04

Il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa: “Per noi è una maratona, dobbiamo essere molto resistenti nel proseguire questo cammino. Sappiamo di essere ancora indietro, anche se abbiamo già rosicchiato tanti punti a chi sta davanti. Vogliamo continuare a scalare, a dare continuità di risultati. La squadra sta crescendo, ma ancora non abbiamo fatto nulla. Febbraio è molto intenso, bisogna spingere: stiamo bene fisicamente e mentalmente. Testa bassa e lavorare, serve continuare a sudare la maglia, come stasera. De Ketelaere come sta? Nel riscaldamento, tirando, ha sentito qualcosina al ginocchio. Non dovrebbe essere niente di che, speriamo non sia niente di grave. Domani vediamo dopo la risonanza”.

foto x atalanta