Palladino: “Abbiamo meritato l’Europa. Ho un grande rapporto con la famiglia Percassi”

17/05/2026 | 21:00:08

Palladino ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Bologna: “Dispiacere non aver avuto fatto risultato. Abbiamo preso un goal sicuramente evitabile. Ho richiamato subito l’attenzione dei ragazzi, ma al di là della partita la priorità era la Conference. Ringrazio la società, i ragazzi e i tifosi. All’inizio ci sono state tante difficoltà. Abbiamo dovuto iniziare una risalita importante, però va dato merito ai ragazzi perché rischi di incappare in qualche difficoltà. Questo risultato è segno di una società ambiziosa dove si possono fare veramente grandi cose. C’è un grande rapporto con la famiglia Percassi e Pagliuca. Ci confrontiamo molto, e io li ringrazio molto perché quando raggiungi certi obiettivi è merito anche di una proprietà che sostiene tutto il mondo Atalanta”.

Foto: X Atalanta