Palladino: “Abbiamo fatto una grande rimonta. Non mi aspettavo di fare gol anche di testa”

22/02/2026 | 17:59:06

Il tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Come giudico la vittoria? All’andata fu la mia prima partita all’Atalanta. Abbiamo fatto una grande rimonta dove ci siamo rialzati: dimostrazione che il gruppo è formato da giocatori forti di testa oltre che di tecnica. Venivamo dalla sconfitta contro il Borussia e siamo stati bravi a ribaltare la partita: i cambi sono stati perfetti. Posso contare su tutti. Se abbiamo preparato la gara anche sui colpi di testa? Non mi aspettavo di fare gol anche di testa: noi siamo felici di fare un gol da un piazzato, avendo riempito molto l’area”.

Foto: X Atalanta