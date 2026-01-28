Palladino: “Abbiamo commesso errori sciocchi. Non siamo riusciti a svoltare sulle partite sporche”

28/01/2026 | 23:43:32

Il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro l’Union SG: “Non sono preoccupato, non sono deluso. Sono dispiaciuto perché volevamo dare continuità ai risultati dopo la bella vittoria contro il Parma. Volevamo continuare proprio a livello di prestazione. Oggi è stata fatta una partita a livello tecnico forse la peggiore. Proprio su cose semplici, controllo e passaggio. La squadra ha sbagliato delle cose banali che non sbagliamo mai. È stata giocata male, abbiamo commesso errori sciocchi. Era una gara sporca, bisognava capire che era quel tipo di partita. Noi questa cosa ancora non siamo riusciti a svoltarla, a capire come dobbiamo stare dentro a queste partite”.

Foto: Instagram Palladino