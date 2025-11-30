Palladino: “Abbiamo cambiato mentalità, svolta arrivata grazie a uomini veri”

30/11/2025 | 20:25:40

Palladino ha parlato a Sky dopo Atalanta-Fiorentina: “E’ stata una bella settimana con queste due vittorie, ho visto tutto il gruppo coinvolto in questi giorni, sono dei ragazzi fantastici e un grande gruppo. Ho notato una grande risposta, la partita non era facile, la Fiorentina è una squadra viva che aveva voglia di fare risultato, abbiamo creato tanto, potevamo prendere gol ma gli attaccanti sono stati cinici. Sono soddisfatto anche di non aver preso gol, adesso bisogna continuare così, voglio questa mentalità, questo Dna che abbiamo ritrovato, siamo sulla strada giusta. Il merito è dei ragazzi, io ho solo portato le mie idee e i miei principi di gioco, l’umore non è dei migliori quando si cambia l’allenatore. Ho cercato di instaurare un rapporto di dialogo e amicizia con loro, anche di sintonia, ho responsabilizzato ognuno di loro. Qui ci sono grandi uomini altrimenti tutto questo sarebbe stato impossibile in così poco tempo, sono davvero molto soddisfatto. Ho cercato di dare un’ identità alla squadra immediatamente, non era facile, arrivavano da risultati negativi, non ho la bacchetta magica. Ho chiesto poche cose, chiare, è merito dei ragazzi che ascoltano, sono dei grandi professionisti, a me piace vederli coinvolti”.

Foto: Instagram Palladino