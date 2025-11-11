Palladino a Zingonia: aspettava l’Atalanta, mai davvero in corsa per Juve e Fiorentina

11/11/2025 | 11:01:03

Raffaele Palladino è arrivato a Zingonia per firmare il contratto che lo legherà all’Atalanta fino al 30 giugno 2027. A conferma che, dopo quanto vi abbiamo svelato a partire da lunedì 3 novembre, il tecnico campano era davvero l’unico nome in corsa per la Dea che aveva dato due partite a Juric, fatale la sconfitta contro il Sassuolo. Palladino non è stato in corsa per la Juventus, che aveva deciso di andare solo su Spalletti, e neanche per la Fiorentina perché sarebbe stato complicato pensare a un ritorno in viola dopo un addio traumatico. Palladino trova un organico che ha le caratteristiche giuste per la sua filosofia di gioco, il club confida che venga valorizzato il mercato (contrariamente a quanto fatto da Juric) e la sosta potrà aiutarlo in questo senso. L’esordio di Palladino avverrà in casa del Napoli, subito un test di spessore per l’Atalanta che cerca riscatto in campionato.

