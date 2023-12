Palladino: “Dobbiamo trovare la chiave giusta per risolvere il problema, devo lavorare di più”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-0 contro il Milan: “Abbiamo giocato tre partite di campionato molto simili contro il Milan. Oggi siamo partiti prendendo gol dopo 2 minuti, poi riprenderla diventa difficile. La squadra però è rimasta compatta e abbiamo avuto un’occasione con Colombo, giocando bene e mettendo in difficoltà il Milan. Ci manca quel pizzico di cattiveria e convinzione”.

Sui prossimi obiettivi: “Il percorso dell’anno scorso è stato bellissimo e complicato. Oggi ho una squadra con una grande mentalità, ce la possiamo giocare con tutte. Fare lo step ulteriore è però difficile ma lavoriamo ogni giorno per farlo”.

Poi ha proseguito: “Faccio i complimenti a Pioli perché è un grande allenatore – ha continuato -, io sono il più giovane in Serie A e sto facendo tanta esperienza. Si impara ogni giorno. Il sistema di gioco non ci ha sorpreso, lo avevano già fatto in passato. Il gol subito all’inizio è stato rocambolesco”.

Sui pochi gol dagli esterni: “Devo lavorare di più, ci manca qualcosina in fase realizzativa. Devo trovare la chiave giusta per risolvere il problema”.

Foto: Instagram Serie A