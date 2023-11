Palkin (ds Shakhtar): “Sono certo che De Zerbi diventerà uno dei migliori allenatori al mondo”

Intervistato dall’edizione odierna de La Repubblica, il direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, Serhiy Palkin, ha così parlato di Roberto De Zerbi: “Anche prima del suo arrivo in Premier io avevo detto che sicuramente avrebbe avuto successo e so per certo che in futuro De Zerbi diventerà uno dei migliori allenatori al mondo. Step by step, certo ma avrà un grande futuro. E ha ricevuto offerte da grandi club, molto importanti. Quando accetterà questo tipo di offerte, allora vedremo che tipo di coach sarà. C’è bisogno ancora di un po’ di tempo”.

Foto: Twitter Brighton