Palkin (ds Shakhtar): “Se noi abbiamo battuto il Barça, l’Ucraina può fare lo stesso con l’Italia”

Intervistato dall’edizione odierna de La Repubblica, il direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk Serhiy Palkin si è soffermato sul match fra Ucraina e Italia di domani sera: “Sarà una partita molto molto dura per noi. Noi crediamo nei nostri giocatori ma la cosa più importante per la nostra nazionale è offrire un buon calcio. Comunque, se lo Shakhtar ha potuto battere il Barcellona in Champions, allo stesso modo l’Ucraina sul battere l’Italia”.

Foto: Twitter Shakthar