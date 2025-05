Palhinha: “Rispetterò il contratto con il Bayern, ma in futuro tornerò allo Sporting”

28/05/2025 | 12:17:35

In un’intervista esclusiva a Channel 11, il centrocampista attualmente in forza al Bayern Monaco, Palhinha, si è espresso su un possibile ritorno in Portogallo: “Se dovessi tornare preferirei lo Sporting. È la squadra che amo di più, per tutta la mia storia lì e per come sono stato trattato. La risposta è chiara. Voglio rispettare però il mio contratto con il Bayern. Non so cosa riservi il futuro, ma voglio tornare a casa e lo farò”.

Foto: Instagram Bayern