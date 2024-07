Palhinha: “Non mi aspettavo che il Bayern tornasse, è un sogno che si avvera”

Joao Palhinha è un nuovo calciatore del Bayern Monaco. “È un sogno che si avvera”, ha esordito il centrocampista portoghese nella presentazione ufficiale di oggi all’Allianz Arena: “Naturalmente è stata una grande delusione per me e per la mia famiglia all’epoca. Non è stato facile ricominciare, ma l’ho fatto. Non mi aspettavo che il Bayern tornasse. Sono stato molto orgoglioso che mi sia stata data un’altra opportunità di trasferirmi al Bayern”.

Foto: Instagram Bayern