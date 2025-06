Palhinha: “Il mio sogno è avere successo al Bayern. È stato incredibilmente difficile arrivare qui e ora darò tutto per esplodere”

05/06/2025 | 16:30:27

Palhinha, centrocampista del Bayern Monaco, ha parlato a Sky Sport Deutschland, dove il centrocampista ha parlato così di cosa ha in mente di fare: “Ho ancora 3 anni di contratto al Bayern, devo parlare con l’allenatore e il direttore sportivo per capire se avrò le mie possibilità. In caso contrario, vedremo. Il mio sogno è avere successo qui. È stato incredibilmente difficile arrivare al Bayern Monaco, anche perché niente è facile nella vita. Sono orgoglioso di essere arrivato dove sono oggi, non c’è motivo di essere deluso. Ho vinto un titolo con il Bayern Monaco e spero che ne seguiranno altri. Lotterò sempre, qualunque cosa mi riservi il futuro”.

Foto: Instagram Bayern