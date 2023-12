Palhinha: “Futuro? Sarà un mese importante per me e il Fulham. Poi vedremo cosa accadrà a gennaio”

Intercettato da DAZN, Joao Palhinha ha commentato le diverse voci di mercato che lo darebbero come nuovo giocatore del Bayern Monaco già nel mese di gennaio. Così il mediano portoghese: “Sono calmo e concentrato. Non sto pensando a cosa succederà dopo perché questo sarà un mese importante per me e per il Fulham. Qualunque cosa debba accadere a gennaio, accadrà”.

Foto: Instagram Palhinha