Palhinha: “Bayern Monaco? E’ stato difficile, gli infortuni hanno influito e sono mancate le opportunità”

08/10/2025 | 00:16:29

Joao Palhinha ha parlato in conferenza stampa tornando anche sul suo addio al Bayern Monaco e il passaggio al Tottenham: “La scorsa è stata una stagione complicata per me, soprattutto per l’infortunio avuto e le mancate opportunità al Bayern, e questo ha influito. Devo sfruttare al massimo questo momento e provare a godere delle opportunità. Spero di essermi meritato questa convocazione, voglio giocare come sempre, mi farò trovare pronto se dovesse accadere”.

Foto: insta spurs