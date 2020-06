Paletta: “Portare Ibra e Kakà al Monza? Con Berlusconi e Galliani può succedere di tutto”

Intervistato da Tuttosport, Gabriel Paletta, difensore del Monza, ha parlato della stagione appena conclusa: “È una gioia grande. La vittoria del campionato l’abbiamo ottenuta sul campo ancor prima che la rendessero ufficiale in forma burocratica le autorità competenti. Il mio arrivo? Galliani ha iniziato un pressing spietato. Lo sapete come è fatto, quando vuole convincerti ad accettare una sua proposta sa come fare. E alla fine ce l’ha fatta. Vedere Ibrahimovic, Kakà o Daniel Maldini al Monza? Ibra è stato il giocatore più difficile da marcare nella mia carriera. Mi piacerebbe marcarlo, ma in allenamento [sorride, ndr]. Ma sarebbe bello giocare anche con Ricky e Daniel, che è un giovane molto interessante. Facciamo così, sarebbe bello se arrivassero tutti. Ma questa aspettativa la possono creare solo Berlusconi e Galliani. Ma lasciamoli lavorare, anche perché loro sanno come e cosa si deve fare sul mercato. Con loro può succedere di tutto.”

Foto: sito ufficiale AC Monza