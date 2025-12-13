Palestra, uno dei primi nomi che fece Gasp. La Juve a luglio aveva proposto Kostic e soldi

13/12/2025 | 12:01:03

Marco Palestra accostato alle big della Serie A: normale ma tardiva interpretazione del grande momento dell’esterno destro classe 2005 che sulla fascia va come un treno e che stasera tornerà a casa. Proprio così: Atalanta–Cagliari vedrà Palestra sfidare il club che detiene il cartellino e che la scorsa estate non ha voluto concedere un millimetro in più del prestito secco. Il Cagliari (che doveva sostituire Zortea trasferitosi al Bologna) distanziò la concorrenza del Parma, il nome di Palestra era stato uno dei primi fatti da Gian Piero Gasperini nei giorni del suo insediamento in casa Roma, poi il club si concentrò esclusivamente su Wesley. E il 22 luglio vi parlammo del forte interesse Juve che aveva messo sul tavolo Kostic e un ricchissimo conguaglio. Nulla da fare: prestito secco al Cagliari, l’Atalanta sapeva di avere in mano un tesoro.

Foto: X Cagliari.

