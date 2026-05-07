Palestra: “Sono pronto per il salto in una big. Nazionale? Faremo meglio, dalle sconfitte si impara”

07/05/2026 | 18:30:44

Marco Palestra ha concesso un’intervista a DAZN: “Miglior terzino destro in Serie A? Sono molto contento, è bello essere riconosciuti in questo: sono contento. Mi piacerebbe succedesse ogni anno, non è facile: vediamo nei prossimi anni. E’ stato un anno bellissimo che mi ha cambiato la vita e mi fa emozionare. Se sono pronto per il salto in una big? Sì, a sentirmi pronto mi sento pronto. E’ stato un anno che mi ha dato più fiducia: devo sentirmi pronto, se giochi a calcio devi avere ambizioni che ti portano a diventare un top. Non mi sento speciale onestamente. Più usavo il mancino più miglioravo: quando punto l’uomo mi sento meglio a portarla col sinistro, magari a calciare col destro. E’ una cosa naturale. Magari qualche gol in più lo potrei fare ecco. Cagliari sicuramente sarà una delle pagine più belle della mia vita: mi sono sentito amato dai tifosi, supportato tantissimo e ho creato amicizie in spogliatoio. E poi la città è bellissima. E’ stata la scelta giusta su tutte: appena vieni qua ti senti accolto, da tutta la Sardegna. E’ bellissimo veramente, ho fatto la scelta giusta. Quando stavo scegliendo Cagliari i miei ex compagni dell’Atalanta mi hanno consigliato di andare: ho fatto bene. Nazionale? Nonostante il risultato mi ha lasciato tanta forza dentro per ripartire più forti: è l’unica cosa che si può fare e faremo. In futuro faremo meglio perché da queste sconfitte toste si impara tanto. Spero di continuare per anni in Nazionale ma quello passa da quello che fai col club. Quando ho visto la convocazione mi sono emozionato tanto, anche se magari lo sapevo: leggerlo fa effetto. Ho pensato a tutti i sacrifici che ho fatto. E’ stata una settimana bellissima, mi hanno fatto sentire bene: mi sono sentito come fossi da un anno in quel gruppo. Ho conosciuto persone bravissime e poi il livello è altissimo: se ti devo dire il più forte è Donnarumma, fa cose che non vedi da nessuno. Abbiamo fatto una partitella 5 contro 5 e per fortuna era con me: mi veniva da sorridere perché non ho mai visto una cosa del genere, troppo forte”.

foto x cagliari