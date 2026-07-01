Palestra saluta l’Atalanta: “Qui ho avuto la possibilità di inseguire i miei sogni, vivendo emozioni che non dimenticherò mai”

01/07/2026 | 14:59:53

Il passaggio del difensore dell’Atalanta Marco Palestra al Chelsea è ormai imminente, il classe 2005 ha quindi voluto salutare il club bergamasco con un post sul proprio account Instagram. Queste le sue parole:

“Sono arrivato a Bergamo da bambino. L’Atalanta è stata molto più di un club: è il posto in cui sono cresciuto come calciatore e come persona.

Qui ho avuto la possibilità di inseguire i miei sogni, vivendo emozioni che non dimenticherò mai.

Grazie alla famiglia Percassi, ai dirigenti, agli allenatori, a tutto lo staff, ai miei compagni e ai tifosi per aver creduto in me e aver fatto parte di questo straordinario percorso iniziato undici anni fa.

Grazie”.

Foto: Instagram Palestra