Palestra pronto per il Chelsea, è in partenza per Londra

25/06/2026 | 19:16:40

Marco Palestra è pronto per la nuova avventura. In serata il classe 2005, accompagnato dal suo entourage, volerà a Londra per mettersi a disposizione del Chelsea. Una trattativa conclusa un paio di giorni fa e anticipata nei dettagli da Michele Criscitiello proprio giovedì scorso. La famosa offerta Chelsea da 60 milioni e passa andata in porto e che ha permesso ai Blues di superare la concorrenza dell’Inter.

Foto: X Azzurri