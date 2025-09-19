Palestra: “Ottimo inizio di campionato. Ma non dobbiamo accontentarci”

19/09/2025 | 23:29:13

Marco Palestra giocatore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Lecce-Cagliari 1-2. Queste le sue parole: “Abbiamo iniziato bene. Mi sentivo pronto. Abbiamo fatto una grande partita ma possiamo fare ancora meglio perché ci alleniamo sempre al massimo. Possiamo fare ancora meglio, abbiamo appena iniziato”.

Quanto è importante avere in spogliatoio un giocatore come Belotti

“Andrea ci dà una grossa mano. Tutti quelli più esperti ci danno una grossa mano. Siamo felici che Andrea sia con noi”.

Foto: X Cagliari