Palestra: “Non mi aspettavo la convocazione di Gattuso. Giovedì ci giochiamo tanto”

24/03/2026 | 18:50:55

Marco Palestra, esterno del Cagliari, ha parlato a Vivo Azzurro tv soffermandosi sulla sua prima chiamata in Nazionale.

Queste le sue parole: “Non mi aspettavo la chiamata di Gattuso. È un sogno, per tutti. Certo, comunque ci credevo e sono molto contento di essere qui” .

Oggi corre veloce sulla fascia, ma da giovanissimo non era considerato il più rapido: “In under 15, perché ero un po’ più indietro fisicamente rispetto agli altri. Ma i mister non mi hanno mai messo in disparte o fatto sentire in difetto e la famiglia mi è sempre stata accanto”.

Memorabile il primo giorno in nazionale maggiore a Coverciano: “Tutti mi hanno accolto benissimo e il Ct mi ha messo davvero a mio agio. Le belle parole di Silvio Baldini di ieri su di me? Anche lui mi ha aiutato tanto e dato molti consigli: se sono qua è anche grazie a lui e al suo staff”.

Giovedì la sfida con l’Irlanda del Nord: “Una delle gare più importanti degli ultimi anni. Anche se è la prima volta che sono qua, sento l’importanza del match e la responsabilità di vestire questa maglia. Ci stiamo allenando bene, vedo un gruppo concentratissimo ma anche libero mentalmente, perché l’aspetto psicologico può fare la differenza”.

Foto: X Cagliari