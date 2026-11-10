Palestra: “Mi sto trovando bene al Chelsea. Cagliari è una seconda casa, non vedo l’ora di tornarci”

10/11/2026 | 19:36:58

Marco Palestra, convocato dal CT Roberto Mancini per gli impegni contro Francia e Belgio, ha parlato ai microfoni di RAI Sport della sua avventura al Chelsea e non solo.

Sul Chelsea: “Adesso ho iniziato a giocare, sto bene. Devo ringraziare il mister e i miei compagni. Sono fortunato perché, quando sono rientrato, mi hanno gestito bene, inserendomi piano piano e con calma”.

Sulla Premier League: “Secondo me è il campionato più bello del mondo e il più competitivo. In Inghilterra l’intensità è altissima, c’è tanta fisicità ma anche tantissima qualità”.

Sull’esperienza vissuta al Cagliari: “Cagliari è stata una bellissima pagina, anche perché non pensavo di trovarmi così bene. La sento veramente come una seconda casa. Non vedo l’ora di tornarci quest’anno, di rivedere i miei compagni, il mister e i tifosi”.

Sulla disfatta di Zenica: “È stata tosta, però l’unica cosa che posso assicurare è che tutti abbiamo dato veramente il massimo per cercare di raggiungere l’obiettivo”.

Sulla Nazionale: “Siamo tutti uniti, il mister è bravo e ci aiuta tanto. Quindi ho soltanto sensazioni positive”.

Foto: X Chelsea