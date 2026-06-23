Palestra, l’offerta Chelsea di giovedì scorso. L’irruzione e il mega ingaggio

23/06/2026 | 23:40:28

Marco Palestra è molto vicino al Chelsea. E l’Inter ha dovuto incassare un sorpasso difficilmente rimediabile. Il mercato è questo: le trattative si fanno, avanzano, ma poi vanno chiuse. L’Inter pensava di essere andata a dama per 45 milioni più 5 di bonus, immaginava che un altro incontro avrebbe permesso di sistemare tutto, aggiungendo un po’ di bonus e magari una percentuale sulla futura vendita. Invece, la clamorosa esclusiva di giovedì scorso (Michele Criscitiello aveva segnalato su Sportitalia la presenza del Chelsea con tanto di offerta) è diventata realtà, con conferme di ogni tipo. Il Chelsea porta più di 60 milioni di euro, bonus compresi e con eventuale percentuale sulla futura vendita. Palestra aveva aspettato e dato la precedenza all’Inter, ma dinanzi a certe cifre diventa complicato fare un’ulteriore inversione. Infatti, non sono previsti rilanci. Facciamo un esempio: Palestra può decidere di guadagnare di meno per rispettare l’impegno preso con il club nerazzurro? Ci sta, ma fino a un certo punto e con un autentico sforzo di fantasia. Anche perché il Chelsea gli offre una base di ingaggio nettamente superiore ai 4 milioni, vicina ai 5 di base fissa a stagione più ricchi bonus ( alcuni facilmente raggiungibili). in ogni caso bisognerebbe colmare una differenza di oltre 10 milioni sul cartellino, l’Atalanta quei soldi pregusta di averli in tasca. Quindi, certo, aspettiamo l’ultimo sì di Palestra ma la giornata di oggi, anticipata giovedì scorso, ha i presupposti per diventare un sorpasso definitivo. Solo da certificare con i passaggi formali. E per la Dea un altro enorme incasso, sulla scia di quanto pensava di fare. Oltre 100 milioni tra Ederson e Palestra, non certo spiccioli. Un’altra spinta per dare a Maurizio Sarri i rinforzi invocati (Savona e Gaetano sono trattative molto bene avviate), sulla strada di un’autentica rivoluzione tattica.

Foto: X Azzurri