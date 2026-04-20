Palestra: “L’Inter pensa a me? Voci che fanno piacere, in estate vedremo”

20/04/2026 | 16:00:30

Palestra ha parlato a margine della consegna del premio Inside the sport: “Ho tantissimi margini, avendo 21 anni è normale sia così. Devo migliorare un po’ in tutto, sono da due anni in Serie A e ho tantissimo da migliorarmi, con i compagni e il mister che mi aiutano sempre. Onestamente penso solo a concentrarmi sul Cagliari, la cosa più importante è conquistare la salvezza. Le voci girano e fa piacere essere accostati a grandi club, poi in estate vedremo tutto”.

foto x azzurri