Palestra: “La Nazionale è un obiettivo. La mia qualità? Provare a superare sempre l’avversario”

27/02/2026 | 11:53:39

L’esterno del Cagliari, Marco Palestra, ha parlato a La Repubblica del momento della sua carriera: “Quando vedo un avversario davanti, immagino immediatamente come posso superarlo. Se poi è più bravo lui e mi prende la palla, va bene, ma mi piace il duello”.

Sull’ambiente trovato a Cagliari ha detto: “È bellissimo, siamo tanti giovani, ma c’è anche qualcuno un po’ più grande che ci insegna come vivere le partite, aiuta avere compagni esperti, che hanno vissuto molto più calcio di noi. Come ho vissuto la scalata? C’è poco tempo per pensare: molto tempo per godersi le emozioni non c’è”.

L’obiettivo Nazionale: “Penso che ogni giocatore abbia un sogno che è quella Nazionale. Devo continuare così e fare meglio con il club e poi vedremo se arriverà la chiamata”.

Foto: sito Cagliari