Palestra: la differenza tra “vuole solo l’Inter” (falso) e i rialzi della Premier

24/06/2026 | 11:55:56

Su Marco Palestra hanno raccontato qualcosa non corrispondente al vero, appena 24 ore prima (lunedì) rispetto alla svolta di ieri (svelata giovedì scorso su Sportitalia) con l’irruzione del Chelsea da oltre 60 milioni. E quindi al rialzo. Soprattutto con tanti soldi sul tavolo per l’Atalanta e per il calciatore. Il discorso “Palestra vuole solo l’Inter” di lunedì scorso era un falso storico, un abbaglio, pronunciato soprattutto per creare quel sensazionalismo che spesso ti porta ad avere porte (o portoni) sbattuti in faccia. Nel mercato si sbaglia, importante è non esagerare. Altrimenti si fa la fine di Krosche e crash. Perché se Palestra avesse voluto solo l’Inter, verità fittizia intossicata dai fatti appena poche ore dopo, si sarebbe messo di traverso a costo di prendere tempo e utilizziamo un paradosso. Se Palestra avesse voluto SOLO l’Inter il giorno prima, non si sarebbe consumata la svolta il giorno dopo. Oppure l’avvisaglia della svolta. In realtà, Palestra ha dato priorità all’Inter fino a quando ha potuto. Ma quando ha verificato che determinate condizioni stavano cambiando, per il club e per se stesso, ha voltato pagina com’era normale che fosse. Facendo diventare carta straccia tutto il resto, comprese le profetiche invenzioni di chi avrebbe dovuto pensare alla trattativa piuttosto che al sensazionalismo. Compreso il fortissimo pericolo di una figuraccia in arrivo per aver dato una versione dei fatti lontanissima dalla realtà.

Foto: X Azzurri