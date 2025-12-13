Palestra: “Interesse dei top club? Non ci penso. Sono concentrato sulla salvezza con il Cagliari”

14/12/2025 | 00:09:35

Marco Palestra, esterno del Cagliari, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa dell’Atalanta, club che detiene il suo cartellino.

Queste le sue parole: “È stata una partita difficile, Lookman è uno dei giocatori più forti del campionato ma mi sento bene e sto migliorando tanto anche nella fase difensiva. Per questo posso ringraziare il mister e i miei compagni, che mi mettono nelle condizioni di potermi esprimere al meglio”.

Cosa ti ha detto Pisacane al termine della gara? “Mi ha detto che ormai gli state facendo sempre domande su di me, però va bene così: vuol dire che è una cosa positiva. Sono contento, ringrazio tanto il mister”.

Che effetto fanno tutti questi complimenti? “Io dico che sono totalmente concentrato sul Cagliari, sono contentissimo di stare qua e penso solo a raggiungere la salvezza. Certo, le parole fanno piacere, come l’interesse di grandi club, ma non so cosa accadrà in futuro”.

