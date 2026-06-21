Palestra-Inter: ultimo giro di carte tra bonus e percentuali

21/06/2026 | 19:59:59

Marco Palestra dall’Atalanta all’Inter: la svolta è quella che vi abbiamo raccontato in esclusiva giovedì subito dopo mezzogiorno, con la proposta da 50 milioni (bonus compresi, facili, scontati e garantiti) che aveva fatto breccia spianando la strada per il trasferimento del classe 2005 alla corte di Chivu. Tutte le parte coinvolte hanno mantenuto i contatti per l’intero weekend, da domani si entrerà nel vivo. Conferme su quanto svelato in relazione alla possibilità di inserire altri bonus più difficile per sfondare quota 50 milioni. Oppure una percentuale sull’eventuale futura vendita di Palestra. Ultimo giro di carte per quella che (ormai da giovedì scorso) è una svolta annunciata.

Foto: X Azzurri