Palestra-Inter, ultimi dettagli. Tra bonus e percentuale

22/06/2026 | 23:20:50

Marco Palestra e l’Inter. La strategia è quella di mettere a posto gli ultimi dettagli dopo la svolta della scorsa settimana, esattamente di giovedì quando vi avevamo parlato di un accordo con l’Atalanta ormai impostato, partendo da una base di 45 milioni più 5 milioni di bonus molto semplici di raggiungere. Dopo l’elezione del nuovo presidente FIGC, le due società ora sono libere di raggiungere gli ultimi accordi con la possibile aggiunta di nuovi bonus (molto più difficili da raggiungere) e/o da una percentuale su futura vendita. Quindi verranno programmate le visite di Palestra con l’Inter.