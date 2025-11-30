Palestra in prestito secco: l’Atalanta sa di avere un tesoro. Quel no alla Juve

30/11/2025 | 11:56:59

Marco Palestra ha dimostrato ancora una volta di essere un grande talento, fionda di fascia destra, presente e futuro del calcio italiano. In casa della Juve ha impressionato per personalità e qualità nelle scelte, soprattutto nel primo tempo quando ha accompagnato difese azioni del Cagliari, un riferimento assoluto sulla fascia destra. Palestra piace alle big e lo scorso 23 luglio vi avevamo raccontato come fosse stata respinta una proposta della Juve da parte dell’Atalanta. E per la Juve sarebbe stato un bel colpo, esattamente colme confermiamo la stima enorme di Gasperini nei riguardi del ragazzo del 2005. Ma la Dea aveva fatto una scelta precisa: lo aveva mandato a giocare in Sardegna non concedendo più del prestito secco, in modo da poterlo ritrovare il prossimo maggio con una proficua esperienza alle spalle. L’Atalanta sa di avere un tesoro in casa, la crescita di Palestra procede nel migliore dei modi.

Foto: X Cagliari