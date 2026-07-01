Palestra: “Il Chelsea è uno dei migliori club al Mondo. Tante cose mi hanno convinto a firmare”

01/07/2026 | 16:30:20

Prime parole di Marco Palestra come nuovo calciatore del Chelsea. Il giovane, ex Atalanta, ha così parlato al sito dei Blues.

Le sue parole: “Molte cose mi hanno convinto a unirmi al Chelsea, uno dei migliori club al mondo. Sono molto entusiasta di iniziare. Ho sentito l’energia fin dal primo giorno in cui il Chelsea mi ha voluto. Non vedo l’ora di iniziare, vedere tutti i tifosi, i miei compagni di squadra e l’allenatore. Abbiamo così tanti giocatori di talento qui, una rosa molto forte e un allenatore come Xabi Alonso. Mi ha parlato di come vuole che giochiamo, il che è emozionante, e non vediamo l’ora di competere in Premier League. Siamo Campioni del Mondo, il Chelsea è uno dei migliori club. Non vedo l’ora di incontrare tutti i ragazzi, ci sono così tanti giocatori di livello mondiale”.

Foto: X Chelsea