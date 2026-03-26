Palestra: “Emozione unica il debutto, se facciamo le cose per bene possiamo passare”

26/03/2026 | 23:31:34

Palestra ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord: “Emozione unica, perché abbiamo vinto e perché è il giorno del mio debutto. Emozioni che resteranno per tutta la vita. Ho fatto tantissimi anni a Bergamo e sono contento anche di questo. Sicuramente dobbiamo essere fiduciosi. Sappiamo che abbiamo davanti squadre forti, ma anche quale sia il nostro valore. Se facciamo le cose per bene, possiamo passare”.

foto x azzurri