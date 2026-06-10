Palestra e il mercato oltre la narrazione (una settimana dopo)

11/06/2026 | 00:10:05

Se fossimo noi a fare le valutazioni di mercato, probabilmente ci divertiremmo molto. Ma siccome non siamo noi, abbiamo l’abitudine di rispettare chi fa il prezzo del cartellino, un’esclusiva del club che vende. Parliamo di Marco Palestra: cos’è cambiato rispetto a una settimana fa? Le narrazioni di 7 giorni fa, non confermate dai fatti, prevedevano che l’offerta dell’Inter di 45 milioni più una contropartita tecnica (Cocchi) avrebbe fatto saltare il banco. Parlavano di fiducia, ottimismo, eventuali e vari. Noi ci siamo a limitare che l’Inter ha un gradimento enorme nei riguardi del terzino classe 2005, primo assoluto della lista, ma che sarebbe stati necessario partire da una proposta di 50 milioni aggiungendone altri 5 di bonus. Stamattina abbiamo letto sul “Corriere dello Sport” che l’Atalanta preferirebbe dare priorità all’Inter per Palestra: a noi sinceramente non risulta. L’Atalanta darà preferenza a chi porterà quella cifra, se fosse l’Inter (che fin qui non si è arrampicata a quelle vette) chiuderebbe la pratica in un minuto. Per questo motivo teniamo sempre in piedi altri poste, compreso – come già svelato – quel Manchester City che ha continuato a chiedere informazioni in attesa di un’eventuale mossa ufficiale.

Foto: Instagram Cagliari