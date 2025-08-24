Palestra, conferme sul Cagliari: via libera atteso per domani

24/08/2025 | 17:00:58

Quattro giorni fa vi avevamo parlato di Marco Palestra, terzino destro classe 2005, di proprietà dell’Atalanta e desideroso di andare a giocare con maggiore continuità. Avevamo indicato Cagliari e Parma in quest’ordine, i rossoblù sono in vantaggio e dovrebbero incassare il via libera da domani in poi. Due opzioni: prestito secco oppure prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto a favore dell’Atalanta, conferma ulteriore che il club di Percassi non intende perdere il controllo del cartellino di un talento dalle buonissime qualità.

Foto: Instagram Palestra