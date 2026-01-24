Palestra: “Aspettavo da tanto questo gol, festeggerò con la mia famiglia”

24/01/2026 | 21:12:53

Marco Palestra ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina: “Aspettavo da tanto questo gol, ero fiducioso perché ero sostenuto da compagni e mister. Sono contento soprattutto per la vittoria, un grande successo. Lodi? Inevitabile ascoltare le belle parole, ma so che tutto cambia velocemente e sono concentrato sul presente. Lavoro giorno dopo giorno per cercare di raggiungere l’obiettivo stagionale della squadra. Come festeggio il gol? Starò con la mia famiglia nel girono di riposo”.

foto x cagliari