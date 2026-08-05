Palestra: “Al Chelsea l’intensità è altissima. Non vedo l’ora di cominciare. Nazionale? Sarò pronto”

05/08/2026 | 23:20:15

Marco Palestra, giocatore del Chelsea, ha parlato a Sky dopo l’amichevole contro la Juventus.

Le sue parole: “Questo qua è un bellissimo mondo perché c’è un’intensità altissima, tanta fisicità. Mi sento bene, devo ringraziare i compagni, lo staff e il mister, mi hanno aiutato dentro e fuori dal campo in tutto, l’organizzazione è perfetta. Non vedo l’ora di iniziare a giocare la Premier League, so che là tutte le partite sono bellissime da giocare, non vedo l’ora di iniziare”.

Che cosa si prefigge per la stagione che verrà? “A livello personale l’obiettivo è sempre quello di migliorarsi, non si smette mai di imparare. Però metto davanti la squadra, spero di vincere più partite possibili, abbiamo una squadra forte. Con l’Italia possiamo ripartire bene, spero di esserci sempre, mi preparo con il Chelsea e se ci sarà la Nazionale sarò prontissimo”.

Foto: X Chelsea