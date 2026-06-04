Palestra al centro del mercato: i numeri di una stagione da sogno

04/06/2026 | 10:35:11

Marco Palestra resta al centro del mercato, con l’Inter che ha messo il mirino sul talento dell’Atalanta per il post Dumfries. Come abbiamo più volte ribadito, l’Atalanta per Palestra chiede 50 milioni con almeno 6-7 milioni di bonus facilmente raggiungibili. L’Inter c’è sempre, non da oggi, ma deve esporsi a quelle condizioni se vuole portarlo a Milano. La stagione a Cagliari è stata quella del decollo, condita da 37 presenze, i gol, 4 assist e tante, tantissime sgroppate sulla fascia destra, con il debutto in Nazionale a coronamento di un annata che può cambiare la sua carriera e le prospettive future.

Foto: X Azzurri