Palermo-Venezia, le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Venezia, valevole per l’andata della semifinale Play Off del Campionato Serie BKT 2023-2024, in programma alle ore 20:30.

PALERMO: 1 Desplanches, 2 Graves, 3 Lund, 4 Gomes, 5 Lucioni, 8 Segre, 9 Brunori (Cap.), 14 Ranocchia, 15 Marconi, 23 Diakité, 27 Soleri. Allenatore: Mignani.

VENEZIA: 1 Joronen, 4 Idzes, 6 Busio, 8 Tessmann, 10 Pierini, 19 Bjarkason, 20 Pohjanpalo (Cap.), 27 Candela, 30 Svoboda, 33 Sverko, 38 Andersen. Allenatore. Vanoli

Foto: Serie B Instagram