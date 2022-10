Palermo, venerdì sarà presentato il nuovo centro sportivo targato City Group

Si avvicina il giorno in cui il Palermo ufficializzerà il suo anno zero, targato ‘City Group’. Settimana storica, dunque, in casa rosanero che venerdì, come riporta la Gazzetta dello Sport, inaugurerà il nuovo centro sportivo del club rosanero a Torretta, località a pochi chilometri dal capoluogo siciliano. Un progetto, questo, portato avanti in prima persona dal presidente Dario Mirri e poi sposato nel corso degli ultimi mesi anche dalla nuova proprietà.

Foto: sito Palermo