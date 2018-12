Palermo, tris al Padova. È di nuovo al comando in solitudine

Il match della 15esima giornata di Serie B, Padova-Palermo, si è concluso con la vittoria degli ospiti che tornano in testa alla classifica dopo essere stati agganciato ieri sera dal Pescara, vittorioso per 2-0 contro il Carpi. Partita non facile per i rosanero, passati in svantaggio per via del gol di Bonazzoli al 30′. Reazione decisa però dei siciliani che hanno la meglio grazie alle reti di Trajkovski, Rajkovic e Nestorovski.

Classifica: Palermo 29; Pescara 26; Lecce 25; Cittadella 23; Benevento, Brescia 21; Perugia, Salernitana 20; Verona, Ascoli 19; Cremonese 18; Spezia 17; Venezia 16; Cosenza 14; Crotone 12; Padova 11; Carpi 10; Foggia* 9; Livorno 6.

* -8 di penalizzazione

Foto: Twitter Lega B