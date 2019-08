Palermo, senti Lafferty: “Vorrei tornare a vestire la maglia rosanero”

Kyle Lafferty è stato un giocatore del Palermo in una sola stagione, quella 2013/14, eppure il rosanero gli è entrato nel cuore. A testimoniarlo sono le dichiarazioni dello stesso attaccante nordirlandese rilasciate al Giornale di Sicilia, nelle quali il classe ’86 ha affermato che sarebbe pronto a tornare in Sicilia, se ci fosse la possibilità. Queste le sue parole: “Tornare a Palermo mi piacerebbe molto, sono rimasto legato a quei colori, li porto nel cuore e se ci fosse la possibilità di difenderli ancora lo farei. Nell’estate del 2014 sono andato via contro la mia volontà perché a Palermo stavo bene e furono Zamparini e Iachini a mandarmi via. Essere definito un donnaiolo non è il massimo, ma ringrazierò comunque Zamparini per avermi fatto conoscere la Sicilia“.

Foto: twitter BBC Sport