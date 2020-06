Palermo, sempre più Caserta per la panchina. Ma ora…

Fabio Caserta è sempre più in pole per la panchina del Palermo, fresco di promozione in Serie C. Una pista che vi abbiamo anticipato una settimana fa (era il 12 giugno), anche nelle ultime ore sono arrivate soltanto conferme. E non a caso l’amministratore delegato del club rosanero, Rinaldo Sagramola, intervenuto ieri sera a ‘Diretta Stadio’ ha parlato così in merito al capitolo allenatore: “Il tecnico è già scelto, leggo con interesse i nomi ma già c’è una scelta”. Un’ulteriore conferma di una decisione già presa e che va in direzione Caserta. Quest’ultimo ha un contratto in scadenza con la Juve Stabia ed è massimamente concentrato sulla salvezza, dopo i risultati che lo hanno portato a recuperare brillantemente punti in classifica in seguito al difficile avvio di stagione. Ecco perché ora, dunque, bisognerà aspettare prima del via libera per il Palermo.