Palermo, sei giocatori nuovamente positivi al Covid. E stasera c’è il derby col Catania

Non è un buon momento per il Palermo. Sei giocatori, fra i diciotto convocati e sottoposti a tampone, sono nuovamente risultati positivi al Covid-19. Stasera è in programma il derby siciliano col Catania, valido per la nona giornata di Serie C. Al momento, la partita non sembra essere in discussione.

Di seguito il comunicato del club rosanero.

“Il Palermo comunica che, dal ciclo di tamponi effettuati nella giornata di domenica 8 novembre, sono emersi, tra i 18 calciatori convocati, 6 giocatori nuovamente positivi al Coronavirus, seppur con blande tracce virali e totalmente asintomatici. La società rimane in attesa degli esiti dei tamponi “giorno gara” effettuati la mattina di oggi, 9 novembre, come da protocollo federale”.

Foto: logo Palermo