Palermo, Segre: “Playoff? Se dobbiamo segnare meglio non porsi limiti”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta delle Sport, il centrocampista del Palermo, Jacopo Segre, ha parlato del ritiro dei rosanero a Manchester: “Questo ritiro a Manchester è un’esperienza eccezionale, venire qui è una soddisfazione sia a livello personale sia di club e ti fa capire l’importanza di questa società, del loro gruppo anche nei piccoli particolari. Dobbiamo lavorare ancora tanto per arrivare a questi livelli” Poi ha proseguito parlando della sua posizione ideale: “La mia posizione preferita è da mezzala in un centrocampo a tre anche se da piccolo il mio idolo era Kakà che ho avuto modo di ammirare da raccattapalle a San Siro. Poi ho conosciuto Beckham per la presentazione di uno spot, all’epoca giocavo a Piacenza e lui non sapeva neanche dove fosse. Oggi mi piace Barella dell’Inter e poi Gungogan e De Bruyne del City”. Infine, il centrocampista rosanero ha parlato degli obiettivi stagionali: “Siamo una neopromossa ambiziosa e servono umiltà e tanta voglia di lavorare per affrontare questo campionato così difficile e con tanti club che vogliono salire. Puoi vincere col Genoa e perdere ovunque da quanto equilibrio c’è e noi dobbiamo lavorare per migliorarci. L’ambizione ci spinge a dare tanto. I playoff? Perché no, ma se dobbiamo sognare meglio non porsi limiti”.

Foto: Twitter Palermo